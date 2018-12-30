В Астаре муж и жена нанесли друг другу ножевые ранения

В Астаре между Егяной Гусейновой и ее мужем Кямином Гусейновым произошла ссора, в ходе которой оба супруга получили ножевые ранения, сообщает Report.

Согласно информации, Егяна Гусейнова нанесла К.Гусенову ножевое ранение в область шеи. Выхватив нож из ее рук, К.Гусейнов нанес женщине четыре удара. Оба раненых доставлены в Центральную больницу района. После операций они были переведены в реанимационное отделение.

По факту ведется расследование.