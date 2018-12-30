Абид Шарифов: «В какой еще стране чиновник занимает свой пост 23 года?»

«В какой стране, в каком правительстве можно работать на одной и той же должности 23 года? Где вы такое видели в истории?», - заявил бывший заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов в своем комментарии изданию Modern.az.

«Пусть срок в 23 года вам не кажется маленьким. Поэтому я всегда был благодарен господину президенту, благодарен и сейчас. Да обрадует Господь душу общенационального лидера, которому я всем обязан. Вне зависимости от своего возраста я продолжаю оставаться солдатом президента и народа. Также и мои дети готовы на все во имя нашей государственности», - сказал Абид Шарифов.

Отметим, что сегодня бывшему вице-премьеру исполняется 79 лет.