ЧП с турецким самолетом в аэропорту Львова

Самолет авиакомпании Turkish Airlines рейса "Львов - Стамбул" во время взлета выкатился за пределы взлетной полосы львовского аэропорта. Об этом в воскресенье сообщает региональный новостной ресурс Varta1.

"Сегодня около 10:00 в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого самолет Turkish Airlines ... сообщением "Львов - Стамбул" во время взлета выкатился за взлетную полосу. В самолете находилось 58 взрослых пассажиров и один ребенок. Повреждений в самолете нет. Пассажиров эвакуировали", - говорится в сообщении.

По данным портала, в данный момент аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.