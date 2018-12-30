Король Малайзии сложил с себя полномочия главы государства

Король Малайзии Мухаммед Пятый сегодня сложил с себя полномочия главы государства. Об этом сообщает сингапурская газета The Straits Times со ссылкой на королевский дворец.

В соответствии с законодательством Малайзии должность короля является выборной. Главу государства выбирают сроком на пять лет из девяти султанов - правителей штатов. Мухаммед Пятый - султан малайзийского штата Келантан.

"Его величество готовится вернуться в Келантан, для того чтобы быть вместе с народом Келантана ради его спокойствия и развития", - говорится в заявлении королевского дворца.

В ноябре 2018 года Мухаммад V женился на российской модели, победительнице конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксане Воеводиной.