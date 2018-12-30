The Telegraph: Россия пытается создать в Британии новую шпионскую сеть

Служба внешней разведки (СВР) России пытается создать в Великобритании новую шпионскую сеть после того, как сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба были выдворены из-за дела об отравлении Скрипалей. При этом Лондон считает СВР опаснее и профессиональнее ГРУ, сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британских властях.

Власти королевства все более обеспокоены попытками СВР вернуть российской разведке плацдарм на территории страны. Ведомство, которое газета называет эквивалентом МИ-6, якобы получило от Кремля задание возобновить операции в Британии. Работа ГРУ, которое Лондон считает организатором покушения на Сергея Скрипаля с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок», была успешно нейтрализована. Однако британские спецслужбы полагают, что СВР является гораздо более профессиональной и опасной организацией и представляет большую угрозу.

«Мы больше боимся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению с тем, что мы знаем о ГРУ, — заявил высокопоставленный источник в британском правительстве. — Если Москва даст СВР больше ресурсов и свободы действий в Соединенном Королевстве (что, мы полагаем, и происходит), то это вызывает гораздо большее беспокойство, поскольку это более профессиональная организация».

Другой собеседник издания отметил, что сеть ГРУ в Британии была разрушена, и российским разведчикам понадобятся годы, чтобы перегруппироваться. После атаки в Солсбери Британия выслала 23 российских дипломата. Власти уверены, что все они были агентами ГРУ и СВР.