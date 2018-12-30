Власти российского города на стороне почитателей армянского фашиста Нжде

Отдел информации 17:45

Прокуратура российского города Армавир, расположенного в Краснодарском крае, спустила на тормозах коллективное обращение горожан по поводу снятия мемориальной таблички пособнику нацистов и участнику массовых убийств азербайджанцев в Зангезуре и Нагорном Карабахе Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде). Мемориал был установлен в 2012 году на территории местного армянского храма, сообщает haqqin.az со ссылкой на информационное агентство «Красная весна».

«Прошел уже год с момента подачи обращения, копии которого были отправлены в краевую и генеральную прокуратуры, однако воз и ныне там, - пишет российское СМИ. - Портрет пособника нацистов и идеолога армянского радикального национализма Нжде как висел, так и висит на мемориальной доске. Власти смотрят сквозь пальцы на то, что табличка Нжде, оказывавшего услуги Третьему рейху, соседствует на мемориале с именами героев Советского Союза, которые воевали с этими самыми немецко-фашистскими захватчиками. Городская прокуратура весьма своеобразно отреагировала на коллективное обращение граждан, протестовавших против этого вопиющего факта. Обращение армавирцев было перенаправлено в городскую администрацию на рассмотрение, и на этом прокурорское «реагирование» закончилось. Хотя есть предписание прокуратуры Краснодарского края проверить изложенные в обращении факты и, в случае их подтверждения, принять меры прокурорского реагирования». Однако авторы обращения так и не дождались уведомления от прокурора города Армавир о проведенной проверке изложенных доводов. Была ли проведена прокурорская проверка или нет, какая была дана оценка имеющимся фактам - это осталось неизвестным. «Довольно двусмысленно выглядит и позиция по данному вопросу Администрации муниципального образования города Армавир, - продолжает «Красная весна». - Достаточно вспомнить, что на открытии мемориальной доски Нжде присутствовал советник главы администрации Армавира Владимир Павлюченков. Однако уже в 2017 году в городской администрации заявили о том, что власти города не имеют отношения к установке данной мемориальной доски, а сам мемориал находится на частной территории». После того, как из прокуратуры Армавира обращение было отфутболено в городскую администрацию, там все-таки занялись его рассмотрением. Был отправлен запрос в Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации. Демонтаж мемориальной таблички можно было осуществить на основании наличия хотя бы учетной карточки из уголовного дела. Однако в Главном инфоцентре ответили, что не имеют сведений о Нжде.

Но авторы обращения не успокоились. Некоторое время спустя им все-таки удалось выяснить, что учетная карточка из уголовного дела Нжде находится в УМВД России по Владимирской области. Там сообщили, что армянский фашист в апреле 1948 года был осужден Особым совещанием при МГБ СССР и приговорен к 25 годам тюремного заключения. 21 декабря 1955 года Тер-Арутюнян умер в тюрьме номер 2 УМВД Владимирской области. Также из УМВД по Владимирской области поступила информация о том, что «копия карточки на умершего заключенного может быть направлена по запросу органов прокуратуры». То есть ни городская администрация, ни тем более частные лица не могут рассчитывать на получение копии учетной алфавитной карточки, поскольку существует ряд нормативных документов, регламентирующих порядок ведения и использования оперативно-справочных учетов. Однако прокуратура Армавира почему-то отказалась подключаться к делу и использовать свои полномочия на получение учетной карточки, которая могла бы стать сильным аргументом в пользу демонтажа таблички расисту и экстремисту Нжде. «В данной ситуации нужно одно - жалоба в вышестоящие инстанции на прокуратуру города Армавир, - настаивает «Красная весна». - Учетная карточка на данный момент является единственным архивным документом, который может иметь вес в суде, поскольку запросы о деятельности Нжде, направленные в восемь российских архивов одним из членов инициативной группы, не принесли положительных результатов. Никаких сведений по делу фашиста Нжде там не оказалось. А получить копии архивных документов в Службе национальной безопасности Республики Армения невозможно потому, что там пособника нацистов и идеолога радикального армянского национализма, чье учение пришлось по душе особенно армянским фашистам, превратили в национального героя, спасителя нации и духовного гуру. Теперь то же самое его поклонники и последователи пытаются проделать и в России, пользуясь тем, что у их оппонентов нет возможности получить на руки архивные документы, достоверность которых была бы очевидна суду. Так на «чью мельницу льют воду» в прокуратуре Армавира, отказавшись сделать прокурорский запрос в УМВД по Владимирской области на предоставление копии учетной карточки из уголовного дела Нжде?» - вопрошает российское СМИ. Напомним, именно Нжде до сотрудничества с фашистской Германией лично участвовал в истреблении многих азербайджанских сел в Нагорном Карабахе до советизации Закавказья. Интересно, что учредителем информационного агентства «Красная весна», поднявшего проблему бездействия армавирской прокуратуры, является Сергей Кургинян – российский политический деятель армянского происхождения.