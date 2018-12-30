США направили в Черное море десантный корабль фото
Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы проходит через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море. Кроме того, он заявил, что не исключает дополнительных поставок летального оружия Украине.
Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы регулируется конвенцией Монтрё от 1936 года. В мирное время причерноморские державы имеют право проводить через проливы военные корабли, предварительно уведомив об этом власти Турции. Для нечерноморских стран есть ряд ограничений. Закрыть проливы Турция может только в случае войны, причем для всех воюющих сторон.
#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 6 января 2019 г.