Десантный корабль ВМС США USS Fort McHenry в составе 22-й морской экспедиционной группы проходит через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.

Ранее спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море. Кроме того, он заявил, что не исключает дополнительных поставок летального оружия Украине.

Судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы регулируется конвенцией Монтрё от 1936 года. В мирное время причерноморские державы имеют право проводить через проливы военные корабли, предварительно уведомив об этом власти Турции. Для нечерноморских стран есть ряд ограничений. Закрыть проливы Турция может только в случае войны, причем для всех воюющих сторон.