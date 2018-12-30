США заблокировали поставки российских самолетов в Иран
Министерство финансов США отказалось выдавать экспортный сертификат на продажу российского пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, пишет израильский портал iHLS.
Отмечается, что Минфин США заблокировал сделку, так как до 10% запасных частей российского самолета производятся на территории Соединенных Штатов.
По словам представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани, о поставках самолета пока не может идти речи.
По его словам, замена американских запчастей может занять много времени.
В апреле 2018 года компания «Гражданские самолеты Сухого» подписала с двумя авиакомпаниями из Ирана меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ-100R до 2022 года.