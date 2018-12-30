В Лондоне была арестована 13-летняя девочка по подозрению в нападении на полицейского в ходе акции протеста сторонников выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает Sky News.

Девочка была среди участников демонстрации: активисты были одеты в желтые жилеты, идентичные жилетам демонстрантов во Франции.

Они собрались на Вестминстерском мосту, сожгли флаг ЕС. Очевидцы заметили также на ближайших улицах использованные самодельные бомбы.

В полиции Скотленд-Ярда сообщили, что после акции протеста на Вестминстерском мосту были арестованы четыре человека. Трое мужчин были задержаны по подозрению в нанесении публичных оскорблений, а 13-летняя девушка была задержана по подозрению в нападении на полицейского.

Позже девочку отпустили, однако инцидент все еще расследуется.