Советник Трампа требует гарантий от Турции

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не выведут войска из Сирии без определенных гарантий с турецкой стороны. Об этом сообщает NBC News.

По его словам, в Вашингтоне не считают, что Турция должна начинать военные действия, не скоординированные и не согласованные с США полностью. Действия Анкары, как указал Болтон, не должны подвергать опасности не только американские войска, но и союзников Вашингтона в Сирии.

Речь идет о том, чтобы Турция не нападала на курдские отряды YPG, которые, по словам Болтона, были критическими союзниками США в борьбе с «Исламским государством».

«График или сроки вывода сил из Сирии назначат в результате выполнения условий и установления обстоятельств, которые мы хотели бы видеть. И как только это будет сделано, тогда поговорим о сроках», - сказал Болтон.