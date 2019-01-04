Эльнур Мамедов 21:13

В конце ноября прошедшего года президент США Дональд Трамп дал положительную оценку снижению мировых цен на нефть, расценив это своей личной заслугой, а также обратил внимание на снижение уровня инфляции в стране. В частности, в своем Twitter он написал: "Как замечательно, что цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т), - написал он, имея в виду себя. - Добавьте к другим хорошим экономическим новостям значительное урезание налогов. К тому же уровень инфляции снижается (обратите внимание, ФРС)". И если последнее было сказано в связи с регулярной критикой главы государства в отношении проводимой Федеральной резервной системой (ФРС) политики регулярного повышения базовой процентной ставки, то первая часть его заявления заставила многих задуматься.

И было из-за чего. Чуть ранее Дональд Трамп заявил, что цены на нефть снижаются, и поблагодарил за это Саудовскую Аравию. "Цены на нефть снижаются. Отлично! Какое большое снижение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, а было 82 доллара", — написал он в Twitter, даже не пытаясь скрыть своей радости. "Спасибо Саудовской Аравии, но давайте опускаться ниже", — добавил он. Уверовав в свои «заслуги», Трамп спрогнозировал на уже наступивший год даже спад цен на бензин. Но и это еще не все. Американский президент не исключил снижения в этом году и цен на газ. Но действительно ли так уж всемогущ американский президент? Проследим за развитием событий. К концу ноября бочка нефти стоила на мировом рынке еще около 60 долларов. А затем она, словно подтверждая звонкую саморекламу Трампа, и вовсе спустилась ниже 50 долларов за баррель. Это уже было похоже на настоящее пророчество американского лидера, привыкшего не считаться с рыночными законами, упрямо пытающегося ломать сложившиеся тенденции не только в своей стране, но и на мировом рынке. Но рыночные законы, как, впрочем, и все остальные законы природы и общества, для того и существуют, чтобы их придерживаться, а не ломать. Фундаментальные показатели нефтяного рынка к концу прошлого года оставались адекватными и не оправдывали обвала цен. Об этом открыто говорили не только кабинетные эксперты, но и те специалисты, которых можно смело назвать знатоками нефтяной кухни.

А они, в отличие от некоторых политиков, не ориентируются на нефтяные цены, а оценивают в первую очередь уровень запасов сырья и пытаются поддерживать его в соответствии со средним пятилетним значением. Зато такими нелепыми заявлениями умело пользуются спекулянты всех рангов. А в том, что резкие скачки нефтяных котировок связаны со спекулятивными играми на биржах, мы убеждались не раз. Вот и на этот раз выяснилось, что Саудовская Аравия, которую расхваливал Трамп, повысила добычу нефти вовсе не по его приказу или просьбе, что, в принципе, трудно сегодня отличить, когда речь идет об американском лидере. Все оказалось куда проще: временное увеличение объема нефтедобычи страна объяснила повышенным спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов. Так во всяком случае парировал удар Трампа министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Дошло до того, что американские телеканалы стали утверждать, что Трамп контролирует ОПЕК. А многие эксперты стали восхищаться величием президента США, "взявшего в свои руки все бразды правления миром", в том числе и экономические. Даже после декабрьского решения ОПЕК+ о заметном снижении нефтедобычи в странах-участницах процесса они пытались убедить остальных в его несбыточности. Мол, Трамп все равно добьется своего, высоким ценам на нефть уже не быть. А теорию спроса и предложения почему-то оставили про запас. Но начало нового 2019 года положило конец этой мыльной опере, главным героем которой выступал Трамп. Именно с 1 января этого года стали работать ограничения добычи нефти для стран ОПЕК+, что сразу же оказало отрезвляющее действие на глобальный рынок – цены на нефть, хоть и медленно, но уверенно пошли наверх. Предложение «черного золота» на рынке заметно снизилось, что повлекло за собой рост цен на него. И никого уже не интересовало - выгодно это или нет Вашингтону. США, конечно, великая страна, а президент ее опытный бизнесмен. Его трудно обвинить в незнании элементарных законов экономики. Скорее всего, он просто не рассчитал своих сил и влияния Белого дома на участников рынка. Отрадно, что ОПЕК+ удалось выполнить одну из главных своих задач - добиться сбалансирования и стабилизации нефтяного рынка. А устойчивая стабильность на нефтяном рынке очень важна. Нельзя забывать, насколько серьезным и потенциально разрушительным был последний спад нефтяных цен в 2015 и 2016 годах, когда почти триллион долларов инвестиций было заморожено, много сотен тысяч рабочих мест потеряны, а огромное количество компаний подало заявку на банкротство. Это был один из самых катастрофических спадов в мировой истории, что сильно отразилось и на экономике Азербайджана. Поэтому страны-участницы ОПЕК+ стремятся не к временному, а фундаментальному решению проблемы на нефтяном рынке. И сегодня многие аналитики считают, что цены на нефть в следующие 12 месяцев все же вырастут, хотя низкая база в начале 2019-го может ощутимо снизить среднегодовой показатель. Правда, 100-долларовой отметки уже никто не ожидает, но уровень до 80 долларов за баррель считается вполне достижимым. И это несмотря на все сдерживающие факторы, связанные с замедлением глобального экономического роста, обусловленным структурными рисками на мировом рынке. Сюда относят и ослабление мер налогово-бюджетного стимулирования в США, и торговые войны, и Brexit, и кризис в Италии, и ухудшение позиций развивающихся стран на международном рынке, и многое другое. Правда, текущие данные дают основания некоторым экспертам считать, что мировая экономика продолжит стабильно и относительно быстро расти, поддерживая устойчивый спрос на углеводороды. Но в любом случае катастрофического обвала котировок на рынке уже никто не ожидает.