Убит один из самых разыскиваемых террористов мира
Американские военные уничтожили йеменского террориста Джамаля Ахмеда Мухаммеда Али аль-Бадави, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.
Телеканал CNN со ссылкой на капитана ВМС США Билла Урбана сообщает, что аль-Бадави погиб 1 января в результате авиаудара в провинции Мариб в Йемене. В Вашингтоне заявляют, что во время операции террорист ехал в машине один.
Аль-Бадави, считающийся одним из главных организаторов атаки на эсминец «Коул» (USS Cole) в порту Адена в 2000 году, входил в список самых разыскиваемых террористов по версии ФБР США. За информацию, которая поспособствовала бы его аресту, была обещана награда в размере пяти миллионов долларов.
В 2004-м в Йемене террориста приговорили к смертной казни, позднее ее заменили на пожизненный срок. Несколько раз ему удавалось бежать из тюрьмы, и в итоге в 2007-м его освободили в обмен на обещание сохранять лояльность местным властям. С тех пор США разыскивали его.
«Коул» атаковали два смертника, управлявшие начиненным взрывчаткой моторным катером. В результате подрыва погибли 17 американских моряков, еще 39 были ранены. Эсминец получил пробоину в корпусе, однако его отремонтировали и вновь ввели в строй.