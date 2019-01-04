Сотни казахов прияли сегодня участие в акции протеста, которая прошла в Караганде после убийства их 23-летнего соотечественника у ресторана «Древний Рим». Соответствующий видеоматериал появился на Youtube-канале БАСЕ.

В убийстве подозреваются три представителя местной армянской диаспоры. На месте, где собрались граждане, рассредоточен спецназ, на крышах стоят снайперы.

В репортаже на Youtube-канале БАСЕ сообщается, что на следующий день после убийства у ресторана в Караганде в соцсетях появились видео, на которых сотни казахов выражали возмущение и обвиняли в случившемся представителей армянской диаспоры Казахстана. На кадрах, которые присылали на БАСЕ, хорошо видно, как полицейские наряды оцепили улицы города.

Как ранее сообщало агентство NUR.KZ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления. Судом города Караганды в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области Гурурян Нарек объявлен в розыск.