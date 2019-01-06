Анкара ответила советнику Трампа

По его словам, заявлять также о том, что террористы представляют интересы этнических курдов – в первую очередь проявление неуважения к самим сирийским курдам.

«Утверждения о том, что Турция нацелена на сирийских курдов, абсурдны», - подчеркнул Калын.

Целью Турции в Сирии являются не этнические курды, а террористы ИГИЛ и ПКК/PYD/YPG, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Anadolu.

Пресс-секретарь турецкого лидера напомнил, что одной из целей усилий Турции по борьбе с террористами ПKK и ответвлениями этой преступной организации в Сирии является устранение давления и насилия в отношении этнических курдов.

«Террористы ПKK/PYD/YPG притесняют и оказывают давление на курдов, отказывающихся им подчиняться. Суть вопроса в порядках, которые пытаются установить на сирийских землях террористы и угроза в отношении безопасности Турции», - сказал Калын.

Пресс-секретарь Эрдогана отметил, что Анкара не делает религиозных, этнических и межконфессиональных различий между жителями Сирии.

В то же время излишне даже говорить о том, что террористическая организация не может быть союзником США, подчеркнул он.

«Турция продолжит решительные усилия по прекращению войны в Сирии, обеспечению безопасности и продвижению политического переходного процесса в этой стране», - сказал Калын.

Заявление Калына последовало вслед за высказываниями советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Турция должна гарантировать безопасность «курдских бойцов» (террористов YPG/ПKK – ред).

В беседе с израильскими журналистами Болтон отметил, что вывод американских войск из Сирии сопряжен с выполнением ряда предварительных условий. «Турция должна гарантировать безопасность «курдских бойцов». Также должна быть полностью завершена борьба с боевиками террористической организации ИГИЛ», - пояснил советник Трампа.