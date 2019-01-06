Армяне извинились перед казахами

Армянская диаспора Карагандинской области распространила в социальных сетях официальное заявление после убийства у ресторана в новогоднюю ночь, пишет Sputnik Казахстан.

В ночь на 1 января у одного из ресторанов в Караганде был убит 23-летний местный житель.

Как ранее сообщало агентство NUR.KZ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович и Надырбеков Каир Хамитович. Задержанные признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления.

«Мы, армянская диаспора Карагандинской области, глубоко сожалеем о случившемся инциденте между молодыми людьми 1 января, повлекшем человеческую жертву. К сожалению, в этом инциденте приняли участие лица армянской национальности, — говорится в тексте заявления. — Мы скорбим и искренне выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего парня».