Семья военнопленного Казаряна готовит новые протесты

Односельчане находящегося в плену в Азербайджане диверсанта Карена Казаряна готовятся провести новые акции протеста и потребовать от властей Армении предпринять шаги для его возвращения. Об этом в беседе с Новости Армении сообщил глава сельской администрации села Бердаван Смбат Мугдусян.

«1 января я навестил родителей Карена. У них пока не было никаких новостей. Они лишь сказали, что с помощью «Красного креста» отправили Карену еду и одежду», - сказал он.

Смбат Мугдусян отметил, что после праздников родители и их односельчане вновь проведут акцию протеста, требуя от властей возвращения Казаряна из плена.

Напомним, что 17 ноября в селе Бердаван Тавушской области уже проходила акция протеста. Ее участники перекрыли дорогу в Грузию и потребовали от властей Армении возвращения домой Карена Казаряна.

Отметим, что Карен Казарян обвиняется по целому ряду статей УК Азербайджана, в частности преступлениях против жизни и здоровья, преступлениях в сфере экономической деятельности, преступлениях против общественной безопасности.