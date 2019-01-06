В Дубае в очередной раз загорелся жилой небоскреб The Torch ("Факел"). Здание находится в популярном районе Dubai Marina.

Как сообщает издание Natuonal, этот пожар был слабым. Его быстро ликвидировали. Однако до этого пришлось эвакуировать всех находящихся там людей. Источником возгорания стала сауна в тренажерном зале.

В 2017-м "Факел" горел из-за непотушенного окурка. Тогда огонь сильно повредил здание — обгорели 38 из 64 этажей. А первый пожар там случился в 2015 году. Он произошел на 51-м этаже.