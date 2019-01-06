Лучшим драматическим фильмом названа лента «Богемская рапсодия». Награду как лучший актер в этой категории получил Рами Малек, сыгравший в «Богемской рапсодии» Фредди Меркьюри. Лучшей драматической актрисой стала Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена».

Награду в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» получила картина «Зеленая книга», которая также была отмечена за лучший сценарий. Награду за игру в комедийном фильме или мюзикле получил Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме «Власть». Лучшей актрисой в той же категории стала Оливия Колман, звезда фильма «Фаворитка».

Лучшим режиссером назван мексиканец Альфонсо Куарон за работу над картиной «Рома». Этот фильм также победил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Премию за лучший саундтрек к фильму получила поп-исполнительница Леди Гага, написавшая песню Shallow к фильму «Звезда родилась».

Награду в номинации «Лучший драматический сериал» завоевали «Американцы». Сериал повествует о паре агентов КГБ, которые под видом супругов-американцев поселяются в пригороде Вашингтона.



Премия «Золотой глобус» — вторая по престижности американская награда после «Оскара».