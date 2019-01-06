На западе Ирана, недалеко от границы с Ираком произошло землетрясение, в результате которого пострадали 75 человек, сообщает агентство Reuters.

По данным главы медицинской службы Ирана, в результате подземных толчков в провинции Керманшах большинство пострадавших получили легкие травмы.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 15:42 воскресенья. Геологическая служба США первоначально установила его магнитуду на уровне 5,9, но позже снизила до 5,5.