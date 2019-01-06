Умерла финалистка «Битвы экстрасенсов»

Финалистка 17-го сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева скончалась. Об этом в Instagram написали другие участники шоу — Влад Кадони и Антон Мамон, пишет Лента.ру.

Согласно информации, Воскобоева умерла накануне. Как отмечает телеканал «360», родственники экстрасенса не стали разглашать причину смерти, однако, по данным источника в экстренных службах, смерть наступила в результате продолжительной болезни.

У участницы проекта остались двое маленьких детей — сын и дочь.

В 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов» Воскобоева вышла в финал и заняла четвертое место. Впоследствии она приняла участие в другом проекте — «Дневник экстрасенса».