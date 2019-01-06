Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Ханое

Представители США и Северной Кореи обсуждают возможность проведения второй встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую газету Munhwa Ilbo.

По данным южнокорейской газеты, представители американской и северокорейской сторон провели ранее встречу в Ханое, на которой обсудили сроки проведения возможного саммита.

Вашингтон также рассматривает в качестве потенциального места для встречи лидеров США и КНДР Индонезию, Монголию, Гавайи и пограничный пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея.