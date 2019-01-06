Выезд из Японии для туристов станет платным

Каждый человек, покидающий Японию по воздуху или по воде, будет платить «налог на выезд» в размере 1000 иен, вне зависимости от того, турист он или гражданин страны, пишет Nikkei Asian Review.

Пошлина, которую привяжут к стоимости билетов на самолеты и корабли, станет первым новым налогом в стране за 27 лет. Не платить его смогут только те, кто останавливается в Японии меньше чем на сутки, дети в возрасте до двух лет, а также послы иностранных государств и государственные гости.

По расчетам правительства, прибыль для бюджета от нового налога должна составить около 50 млрд иен. Эти средства пойдут на установку систем распознавания лиц в аэропортах, что ускорит иммиграционные процедуры, а также на расширение туристических услуг на иностранных языках и улучшение системы безналичной оплаты.