Пенитенциарная служба: Мехман Гусейнов не проводит голодовку

"Он принимает пищу, и хлеб ест, и воду пьет, встречается с адвокатом, говорит по телефону с членами семьи. У него нет никаких проблем. Как вы знаете, если у человека возникают проблемы со здоровьем, незамедлительно реагируют, вмешивается врач. Однако в связи с ним в таком не было необходимости, потому что он не проводит голодовку", - добавил М.Садыгов.

"Находящийся в заключении блогер Мехман Гусейнов не проводит голодовку и его здоровье в порядке". Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыгов.

Начальник службы отметил, что М.Гусейнов провел акцию голодовки всего один день: "Он объявил акцию голодовки, наутро начал принимать пищу. В связи с этим был составлен акт, он сам подписал акт".

Напомним, что М.Гусейнов был арестован 3 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы.

26 декабря прошлого года Пенитенциарная служба распространила заявление и сообщила, что во время очередных плановых обысков и досмотровых мероприятий в учреждении отбывания наказания №14 заключенный Мехман Гусейнов не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-контрольного отдела лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, применил против него силу и, оказав физическое сопротивление, нанес последнему телесное повреждение, а также разбросал и разбил предметы в служебном помещении.

По факту в Гарадагской районной прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 315.2 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК.