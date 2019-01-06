В Екатеринбурге накрыли очередного бутлегера из Азербайджана

Сотрудники полиции выявили в Екатеринбурге очередной склад, в котором хранился контрафактный алкоголь — более 10 тысяч бутылок. По предварительным данным, он может входить в одну сеть с аналогичным складом в Новоуральске, который был выявлен 31 декабря прошлого года, пишут российские СМИ.

Как рассказал начальник пресс-службы регионального главка полковник Валерий Горелых, склад выявили оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области. В период праздников «бутлегеры» пытаются как можно больше сбыть своей нелегальной продукции. Поэтому свою работу активизируют и сыщики.

На этот раз склад располагался в гаражном боксе около жилых домов на улице Восстания, 32. Выявили его в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Сыщики нагрянули на склад, когда туда приехал уроженец Азербайджана, 1981 года рождения, представившийся кладовщиком. Скорее всего, он собирался отправить очередную партию контрафакта для реализации в торговые точки», — сообщил Горелых.

Внутри помещения находилось более 10 тысяч бутылок с водкой «Царская», «Столичная», «Абсолют», коньяк «Казахстан» и «Старый Кенингсберг» и других. На всей продукции были обнаружены поддельные акцизные марки, что подразумевает возбуждение уголовного дела по статье 327.1 УК РФ («Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок»).

Алкогольная продукция сейчас изымается. Ее передадут в Росалкогольрегулирование по УрФО для отправки на утилизацию. Собранные материалы сегодня передадут в УМВД по Екатеринбургу для принятия процессуального решения. Сейчас полицейские выясняют, как долго склад функционировал, куда поставлялась продукция, и кто за этим стоит.

«Не исключено, что это только оно из звеньев цепи. Несколько дней назад в ЗАТО Новоуральск сыщики выявили точку с почти аналогичной продукцией», — рассказал Горелых.