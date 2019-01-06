Азербайджанские и российские депутаты готовят конференцию в Москве

Парламентарии Азербайджана и России намерены в ближайшее время провести в Москве парламентскую конференцию в Госдуме, ожидается подписание документа о создании межпарламентской комиссии высокого уровня, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Баку.

В июне с инициативой создать соответствующую комиссию выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время официального визита в Баку. Сообщалось, что в сентябре с визитом в Азербайджане находилась делегация Госдумы РФ во главе с вице-спикером Сергеем Неверовым.

В октябре в рамках третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии в турецкой Анталье Володин встретился со спикером парламента Азербайджана Октаем Асадовым. Они сошлись во мнении, что интенсивность встреч президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева должна стать примером для парламентов двух стран. Володин тогда отмечал, что работа по созданию межпарламентской комиссии находится на стадии завершения.

"В ближайшее время ожидается проведение межпарламентской конференции в Москве. Ожидается также подписание на мероприятии документа о сотрудничестве, о создании межпарламентской комиссии высокого уровня", - рассказал агентству источник.

По словам собеседника агентства, на мероприятии планируется обсудить развитие межпарламентского сотрудничества и перспективы работы межпарламентской комиссии.