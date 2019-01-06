Минздрав: В Азербайджане нет свиного гриппа

В лабораторию Республиканской противочумной станции поступило 867 образцов с признаками ОРВИ у больных, ни в одном из них не было обнаружено штамма свиного гриппа. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, так как в приграничных странах сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, которая представляет реальную опасность для Азербайджана, проводятся профилактические, лечебные и противоэпидемические мероприятия.

В случае обращения в медицинские учреждения с острыми респираторными заболеваниями местные отделы Центра гигиены и эпидемиологии информируются, пробы, взятые у больных пациентов, доставляются на Республиканскую противочумную станцию.

Для госпитализации больных с тяжелой формой гриппа в Научно-исследовательском институте легочных заболеваний отведены специальные боксы, в Клиническом медицинском центре №1 и детской инфекционной больнице №7 подготовлены палаты, которые обеспечены медикаментами, медицинским оборудованием и инвентарем.

На пограничных пропускных пунктах для выявления больных с температурой установлены термоиндикаторы.

Отметим, что в соседней Грузии от свиного гриппа скончались девять человек.