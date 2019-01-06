Источник в администрации президента Габона заявил RFI, что лояльные властям силы контролируют все стратегические объекты в стране, а радиостанция окружена.

По словам министра, в течение двух-трех часов ситуация в стране будет полностью нормализована.

В Габоне силовики арестовали мятежных военных, захвативших государственную радиовещательную станцию, сообщает радио RFI со ссылкой на министра по делам коммуникаций Ги-Бертрана Мапонгу, исполняющего также обязанности официального представителя правительства.

Военные прибыли в офис вещателя около 4 часов утра по местному времени и объявили о намерении создать "Национальный совет реставрации".

Коммюнике от имени армии в радиоэфире зачитал лейтенант Ондо Обианг Келли. Он назвал новогоднее обращение президента страны Али Бонго "прискорбным спектаклем ожесточенного сохранения власти".

Президенту Габона Али бен Бонго Ондимбу 59 лет. Он возглавляет страну с октября 2009 года. В 2016 году был переизбран на второй срок на выборах, результаты которых были оспорены оппозицией. Напомним, что до этого Габон в течение 42-х лет до самой своей смерти возглавлял его отец - Омар Бонго.

24 октября Бонго Ондимба перенес инсульт и проходил курс реабилитации в Саудовской Аравии, в настоящее время он находится в Марокко.

В связи с временным отсутствием президента Конституциональный суд Габона внес изменения в конституцию страны. В суд обратился премьер-министр республики Эммануэль Иссозе-Нгонде в связи с тем, что многие важные решения, касающиеся жизни страны, могут быть приняты только Советом министров, который, согласно конституции страны, имеет право созвать только президент республики. При этом в конституции не предусмотрена процедура работы Совета министров при временном отсутствии действующего президента.