В Малайзии назначили временного короля

Султан штата Перак Назрин Мийзуддин Шах был назначен в понедельник исполняющим обязанности верховного правителя (короля) Малайзии. Это решение было принято на экстренной встрече Совета правителей (наследных султанов), которая прошла после отречения от престола Мухаммада V.

Как сообщает газета New Straits Times, во встрече приняли участие только шесть из девяти султанов, которые также обсуждали дату внеочередных выборов нового верховного правителя. Однако более подробной информации о достигнутых договоренностях не сообщается. Мухаммад V был выбран королем в апреле 2016 года сроком на пять лет. Но впервые в истории Малайзии он отрекся от престола, о чем в воскресенье сообщила королевская пресс-служба.

Официальные причины данного решения не раскрываются. В то же время, как пишет газета The Straits Times, на этот шаг Мухаммад V был вынужден пойти под давлением Совета правителей, которые не приняли его свадьбу с россиянкой Оксаной Воеводиной. В ноябре прошлого года бывший верховный правитель Малайзии тайно сыграл свадьбу в Москве с 25-летней Воеводиной, которая в 2015 году завоевала титул "Мисс Москва".

В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает "по совету парламента и правительства".