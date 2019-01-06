В Турции арестовали убийцу девушек-студенток

В Турции задержан 21-летний Хюсню Джан Чёкмез, обвиняемый в убийстве в Харькове Букет Йылдыз и Зейнаб Хюснюбей, пишет Hurriyet.

Согласно информации, убийца был задержан на одном из кладбищ в Стамбуле. Х.Джан предстал перед судом и признал свою вину в убийстве.

По словам Джана, его бывшая девушка Б.Йылдыз не захотела мириться с ним и возобновить отношения. Это и побудило его пойти на убийство. Вернувшись в Турцию, преступник продал принадлежащие девушкам четыре ноутбука и телефоны.

Напомним, тела двух девушек-второкурсниц Зейнаб Хюснюбей и Букет Йылдыз, которые получали образование в одном из университетов Харькова, с признаками насильственной смерти были обнаружены на съемной квартире.