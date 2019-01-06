Мамед Эфендиев 13:31

Под самый занавес прошедшего года Центробанк Азербайджана раскрыл основные направления своей денежно-кредитной политики на 2019 год и среднесрочный период. Это, прямо скажем, весьма болезненный вопрос для страны, население которой уже как огня боится всевозможных социально-экономических колебаний, связанных с ростом инфляции, падением курса национальной валюты и прочих финансовых факторов, из пагубных объятий которых только вырвалось. И не случайно поэтому данное заявление Центробанка вызвало достаточно широкие дискуссии в прессе и в экспертных кругах. Одни при этом воздавали хвалу прогнозам Центробанка, направленным на укрепление социально-экономической стабильности, а другие, наоборот, хватались за любые изъяны в них, чтобы доказать нереальность этой политики в целом.

Кто же прав? В своем заявлении Центробанк отмечает, что в прошедшем году была проделана значительная работа по повышению макроэкономической стабильности в стране. Инфляция стабилизировалась на низком однозначном уровне, экономический рост продолжился, курс национальной валюты был стабильным, а стратегические валютные резервы страны продолжили расти. На таком фундаменте главный банк страны и решил построить свою денежно-кредитную политику в 2019 году и в среднесрочном периоде. Эта политика будет направлена на формирование устойчивой социально-экономической среды на основе низкой и стабильной инфляции, что ускорит дальнейший экономический рост. Нормальная вроде бы формулировка, но известного банковского эксперта Акрама Гасанова, скажем, заставляет усомниться одна тонкая деталь. Кстати, на нее обращают внимание и другие эксперты. Так, денежно-кредитная политика Центробанка на 2018 год, по его собственному утверждению, была направлена на обеспечение стабильности цен национальной экономики, формирование благоприятных социально-экономических условий для жизни и деловой активности населения за счет обеспечения низкой и стабильной инфляции. А ныне главный банк дает прогноз по инфляции, но не дает прогнозов по курсу маната, при этом косвенно отмечая, что, естественно, инфляция будет зависеть от валютного курса. Логика у эксперта проста, Азербайджан значительную часть товаров и продуктов завозит из-за границы. При девальвации цены на них вырастут, обеспечив высокий уровень инфляции. Значит, ЦБА просто подстраховывается: если начнутся проблемы с курсом, тут сошлются на прогноз по инфляции с оговоркой, что она зависит от курса национальной валюты. Курсовые прогнозы, особенно относительно маната, котировка которого сильно зависит от нефтяных цен, дело неблагодарное. Естественно Центробанк, не обладающий точной информацией о ценах на нефть, в этом отношении не может составлять исключения. Опять виновата нефть К тому же прошлый год, когда делались заявления ЦБА и экспертов, заканчивался с очень тревожными тенденциями для нефтяных индексов. И никто не может исключить, что эта тенденция может повториться, что чревато снижением валютных доходов и курса национальной валюты и инфляции. Да и мировая экономики в целом ведет себя неадекватно, индексы на фондовых биржах ничего хорошего не предсказывают. Они обещают сложности в наступающем году для мировой экономики. При таком стечении обстоятельств трудно представить, каким будет курс маната. С учетом всего этого Гасанов и считает, что уровень инфляции у нас будет выше, чем полагает Центробанк, даже если цены на нефть немного вырастут. А причины высокой инфляции могут быть как сугубо монетарные, так и фискальные.