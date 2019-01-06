Было чему удивиться. Ведь от него, от 13-летнего ученика Бакинской школы №23 Сеид Октая Гасанова, стихи которого, в сопровождении, написанных профессионалами, тёплых комментариев, минуло немногим более года. Наш читатель, судя по их тогдашним многочисленным откликам, наверняка запомнил его «Вероломство», «Зло за добро» и «Шуша! Нагорья нашего корона!». С тех пор о нем нам ничего не было слышно. И вот его письмо.

- Ба! Да это же от нашего юного поэта! – невольно, чуть ли не в голос, говорю я.

Аккуратно надрезанный конверт с броским штемпелем Стамбула, меня, признаться, озадачил. Ведь адресован он был не мне, а редакции haqqin. az. Стало быть, его положили на мой стол по распоряжению главного редактора. Не спеша выуживаю из него вдвое сложенный лист и взглядом, прямо-таки в один миг, слизываю текст компьютерного набора.

Дорогая редакция! Я теперь живу и учусь в Стамбуле в одной из элитных в Турции английских школ. Кем я буду, пока не знаю. Мало кто в свои 14 лет мог определиться с этим. Но твёрдо знаю, что не писать стихов я не могу. Мой школьный учитель, имеющая связи в литературных кругах Стамбула, прочитав, предложила опубликовать их здесь, в Турции. А мне хочется, чтобы они увидели свет у меня на Родине, в Баку. Вот я и посылаю вам самое последнее своё стихотворение. Посмотрите, если подойдёт я был бы очень-очень рад увидеть его на страницах такого популярного у нас в стране сайта.

С уважением, Сеид Октай Гасанов.

И мы – посмотрели. И оно не могло не поразить нас. Откуда?! Откуда, спрашивается, у него, у 14-летнего подростка, такое по-взрослому философское проникновение в суть, казалось бы, им не пережитого, но пронзительно прочувствованного?! И, главное, уложенного в оригинальную поэтическую форму. Хотя, кто и когда смог ответить на вопрос: Почему, всего единицы, приходящие в этот мир отмечены тем или иным даром творчества?.. Никто и никогда на него не ответил! Но нас искренне тронули строфы, вышедшие из-под пера, повзрослевшего на год юного Сеида Октая Гасанова. Впрочем, прочтите и вы.

Слово ушедших непризнанными поэтов

Уж сколько их упало в эту бездну,

Разверстую вдали…

Марина Цветаева

Нам памятников не ставят на надгробьях –

Медвежьих валунов с напетой нами песней.-

Увы! Молва обходит нас. Ни капли скорби.

А наши перлы тех душевнейших мгновений

Живут теперь не в наших песнях и…

Без нас.

Мы слышим их, с восторгом цепенея

От тех минувших снов в земных ночах,

Когда по воле свыше – озаренье -

Укладывали мы в своих стихах -

Светившимися Богом образах.

Они светятся и сейчас…

Они живут.

И пусть без нас.