Бакинцев предупредили о сильном ветре
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода, в основном без осадков. Ночью и вечером местами изморось. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в умеренный юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 3-5, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 767 мм до 763 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность воздуха составит 75-85%, днем 60-70%.
В регионах Азербайджана ночью и вечером местами ожидается дождь, в горных районах возможен снег. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.
Минэкологии предупреждает, что с вечера 7 января до полудня 8 января в Баку и на Апшероне ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.