На затонувшем корабле погиб азербайджанец Фото; Видео; обновлено 17:37
Один азербайджанец погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Посольство Азербайджана в Турции подтвердило, что на борту грузового судна, затонувшего у побережья провинции Самсун в Турции, были два азербайджанца. По информации посольства, в результате крушения погиб один азербайджанец, продолжаются поисковые работы по спасению другого азербайджанца», - сказали в министерстве.
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В результате крушения грузового судна у побережья турецкой провинции Самсун погибли шесть человек, семеро спасены. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на губернатора провинции Османа Каймака.
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В Черном море у побережья провинции Самсун затонуло грузовое судно "Волга-Балт", плавающее под флагом Панамы, сообщает CNN Turk.
Согласно информации, береговой охране Турции удалось спасти шестерых человек. Обнаружены тела двух погибших.
Установлено, что всего на корабле было 13 членов экипажа. Девять из них - граждане Украины, по двое - граждане Азербайджана и России. В настоящее время ведутся работы по спасению других членов экипажа. На место происшествия привлечены самолет, четыре вертолета, поисково-спасательное судно и два катера береговой охраны.
Отмечается, что температура морской воды составляет 8-10 градусов. О личностях спасенных членов экипажа и погибших пока не сообщается.