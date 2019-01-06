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Один азербайджанец погиб в результате крушения грузового судна у берегов Турции, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. «Посольство Азербайджана в Турции подтвердило, что на борту грузового судна, затонувшего у побережья провинции Самсун в Турции, были два азербайджанца. По информации посольства, в результате крушения погиб один азербайджанец, продолжаются поисковые работы по спасению другого азербайджанца», - сказали в министерстве.

* * * 15:49 В результате крушения грузового судна у побережья турецкой провинции Самсун погибли шесть человек, семеро спасены. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на губернатора провинции Османа Каймака. * * * В Черном море у побережья провинции Самсун затонуло грузовое судно "Волга-Балт", плавающее под флагом Панамы, сообщает CNN Turk.