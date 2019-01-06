Аппарат Омбудсмена: Мехман Гусейнов здоров и принимает пищу

Члены Национальной превентивной группы (НПГ) уполномоченного по правам человека в Азербайджане посетили Бакинский следственный изолятор. Об этом Report сообщили в пресс-службе аппарата Омбудсмена.

В ходе визита, организованного на основе факультативного протокола "Конвенции против пыток и другого жестокого, бесчеловечного, унизительного обращения или наказания" и требований конституционного закона "Об омбудсмене", содержащиеся в учреждении обвиняемые были приняты в индивидуальном порядке для рассмотрения вопросов, касающихся условий содержания и отношения, обеспечения прав.

В рамках посещения с участием руководителя НПГ и врача был в конфиденциальном порядке принят и содержащийся здесь Мехман Гусейнов, выслушано его обращение, врач учреждения ознакомился с состоянием здоровья М.Гусейнова.

В результате обследования стало известно, что Мехман Гусейнов принимает пищу, получает посылки, находится под ежедневным наблюдением врача, состояние здоровья нормальное.

В рамках посещения письменное обращение М.Гусейнова омбудсмену передано на рассмотрение в Генпрокуратуру.