В Турции найден мертвым капитан-россиянин

В Турции в районе пролива Дарданеллы в собственной каюте найден мертвым капитан корабля "Канопус" Юрий Черкасов, являющийся гражданином РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на дежурного дипломата российского генконсульства в Стамбуле.

По словам представителя генконсульства, сухогруз "Канопус" плыл из Черного моря, прошел Босфор и двигался через Мраморное море в сторону пролива Дарданеллы.

"В данный момент судно находится в порту рядом с городом Чанаккале", - сказал собеседник агентства.

По словам дипломата, "сведения о смерти капитана корабля "Канопус" компетентные власти Турции подтверждают", "По сведениям турецких органов, он гражданин РФ. Вместе с тем никаких обращений от родственников либо агента корабля на данный момент нам не поступало. Потому точно подтвердить его гражданство и принадлежность к РФ не представляется возможным".

"Тело будет отправлено на аутопсию, и по результатам, если в консульство поступит обращение об оформлении свидетельства о смерти, будем этот документ оформлять...", - указал дипломат.