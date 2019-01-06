Согласно данным интернет-источников правительства Латвии, сын экс-министра Лятиф Багиров, его дочь Севиндж Багирова, сестра Дурия Нуриева, кузина Алия Нуриева и родственница Лиана Багирова являются одними из самых крупных азербайджанских инвесторов в этой прибалтийской стране и владеют компаниями Stamina Hospitality Services и NORDİCSTAMİNA.

Расследовательская группа haqqin.az продолжает публикацию сенсационных документов, свидетельствующих о коррупционной деятельности бывшего министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова. Выявленная на Западе и других частях планеты собственность Г.Багирова и членов его семьи исчисляется сотнями миллионов долларов.

Первая компания занимается отельным бизнесом и предоставлением услуг по размещению гостей Латвии, а вторая компания занимается сдачей в аренду собственной недвижимости и пересдачей в аренду или лизингом арендованной недвижимости.

На основании интернет-источников haqqin.az установил, что компания Stamina Hospitality Services, основателями которой являются Лиана, Севиндж и Лятиф Багировы, а также Дурия Нуриева, приобрела в Риге трехзвездочный семейный отель Annabella Hotel. Цены на номера в этом отеле начинаются с 33-х евро.

Annabella Hotel расположен по адресу Caunes 15, Riga - всего в семи километрах от исторического центра Риги и на расстоянии 20 километров от рижского аэропорта. Всего в отеле 21 номер.

В целом, профиль этой компании указывает на то, что семья Багировых в основном вложила многомиллионные инвестиции в недвижимость, и экс-министру могут принадлежать квартиры, виллы, отели и другие объекты недвижимости.

Покупкой отелей и других объектов коммерческой недвижимости за границей грешат все азербайджанские олигархи. В их числе и экс-министр Г.Багиров. Недавно блогер Джаваншир Гасанлы в своем расследовании выявил множество отелей и объектов коммерческой недвижимости в Европе, принадлежащих экс-министру.

Haqqin.az продолжит расследование по выявлению зарубежных активов Гуйсейнгулу Багирова и членов его семьи.