Армянские солдаты открыли огонь по азербайджанским пограничникам

Вооруженные силы Армении продолжают нарушать режим прекращения огня и обстреливать пограничников Госпогранслужбы Азербайджана, осуществляющих служебно-боевую деятельность на линии соприкосновения с противником в Газахском и Агстафинском районах.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, с начала января по сегодняшний день подразделения Вооруженных сил Армении 81 раз обстреляли пограничные боевые пункты погранотряда «Газах» Пограничных войск Госпогранслужбы.

Так, 6 января, в 15:35, ВС Армении открыли огонь по пограничному боевому пункту, дислоцированному в районе села Кемерли Газахского района, из снайперской винтовки СВД. Выпущенные в результате снайперского обстрела вражеские пули попали в находившийся на расстоянии в 450 м от линии фронта и выполнявший инженерные работы ковш экскаватора, и разбили стекло в правой дверце кабины машины.

Пострадавших в результате инцидента нет.