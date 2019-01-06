В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана, предотвращена попытка провоза в страну наркотиков из Ирана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПС.

Согласно информации, 2 января 2019 года при осмотре в Билясуварском погранично-пропуском пункте следовавших из Исламской Республики Иран в Азербайджан граждан Ирана Огхба Тооража Хассанали и Бигхама Чоуплоужех Араша Эсфандьяра было обнаружено 392 г героина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГПС и МВД и направленных на выявление заказчика и привлечение его к уголовной ответственности, 3 января был задержан житель поселка Амирджан 60-летний Данил Мамедов.

Возбуждено уголовное дело. Указанные лица привлечены к следствию в качестве обвиняемых, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.