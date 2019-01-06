Помощник Трампа и глава генштаба США прибыли на переговоры в Анкару
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Анкару, сообщает агентство «Анадолу».
Согласно информации, Болтона в ходе визита сопровождают председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри.
В повестке дня турецко-американских переговоров - ситуация в Сирии, в частности, в районе Манбиджа, борьба с фетхуллахистами и PKK, поставки американских ЗРК Patriot, а также экономические отношения между Вашингтоном и Анкарой.