Из-за чего бакинцы чаще всего вызывают «скорую»?

В этом году в "скорую" Баку поступило 656 тыс. вызовов, что на 1,7% больше, чем в прошлом году - 621160 обращений. Об этом сообщил haqqin.az главврач Центральной станции скорой и неотложной помощи Баку Рауф Нагиев.

По данным за 11 месяцев 2018 года "скорая" госпитализировала 58799 тыс. человек (за тот же период прошлого года было 57831 человек).

В большинстве своем обращения в «скорую» были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертония, коронарный синдром, инфаркты и пр.

Бригадам «скорой» в результате реанимационных мероприятий удалось спасти жизни 2764 человек.

По дорожно-транспортным происшествиям на телефонный номер экстренной службы «103» поступило 2221 обращение. Это на 8,5% больше, чем в прошлом году – 2148 обращений. Из-за нестерпимой жары летом этого года по случаям солнечного и теплового удара так же было больше обращений - 151 человек (в прошлом году - 112 человек).

За этот период 2018 года за помощью детям поступило 74427 вызовов, из которых было госпитализировано 3184 ребенка (в 2017 году по поводу детей было 71243 обращения).

В связи с родами поступило на 201 или 7,2% меньше обращений - 2608.

По сравнению с прошлым годом население Баку меньше обращалась в «скорую» по поводу патологии беременности – 2261 вызово. В прошлом году было 2750 вызовов). Снижение обращений по патологии беременности является положительным фактором, так как свидетельствует о более эффективной работе системы родовспоможения.