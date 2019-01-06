Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell и первый FTTH провайдер в Азербайджане компания ENGINET продолжают информационно-просветительские мероприятия, направленные на обучение школьников безопасному использованию интернета.

Семинар проводился с участием учеников младших классов, родителей и учителей гимназии в рамках проекта «Безопасный интернет», реализуемого при поддержке Министерства образования Азербайджана. Во время сессии, детям была предоставлена информация о важной роли интернета в процессе обучения, а также потенциально опасном контенте. Также школьники были ознакомлены с правилами безопасного использования интернета и получили подробную информацию о безопасных интернет-пакетах, разработанных Bakcell совместно с ENGINET.

Отметим, что компания Bakcell помогает обеспечить безопасное использование интернета детьми, посредством услуги «Безопасный интернет». Данный сервис в настоящее время доступен также и в сети 4G оператора. Благодаря этим пакетам, а также услуге фильтрации интернета от ENGINET, абоненты Bakcell имеют возможность защитить своих детей от вредоносного и нежелательного интернет-контента.

Более подробную информацию о безопасных пакетах можно получить, посетив страницу https://www.bakcell.com/ru/internet-safe-internet