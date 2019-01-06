«Не радуйтесь неудачам своих коллег!» Что происходит в Федерации борьбы?
Сегодня в Федерации борьбы Азербайджана состоялось заседание с участием руководства и тренеров национальных команд, на котором обсуждался ряд важных и интересных вопросов.
Генеральный секретарь Федерации Орхан Мамедов в своей вступительной речи заявил, что в этом году особое внимание будет уделено взрослой сборной, так как главной целью является завоевание как можно большего количества олимпийских лицензий на чемпионате мира в Астане.
«С тренерами, в работе которых будут допущены ошибки, мы будем расставаться, - цитирует генсека сайт Федерации. – Отныне тренерам нужно будет получать лицензию Всемирного объединения борьбы. Те, у кого нет лицензии, не смогут ездить на соревнования. Личные тренеры, которые не входят в штаб национальной команды, не должны участвовать в подготовительном процессе сборной. А секундантов будут определять главные тренеры.
В этом году нам следует очень серьезно отнестись и к чемпионату Европы, так как там будут разыгрываться путевки на 2-е Европейские игры».
Вице-президент по греко-римской борьбе Эльчин Джафаров заявил, что судьба тренеров будет зависеть от выступления команды на чемпионате мира.
«Основное внимание надо уделить олимпийским весовым категориям. Главное – не количество, а качество. Спортсменов, которые не соблюдают дисциплину, исключайте из сборной! Вместо них приглашайте в сборную молодых и перспективных борцов.
Сегодня в стране основное внимание приковано к борьбе, к нашей Федерации. Поэтому относитесь к своей работе серьезно и ответственно».
Вице-президент по вольной борьбе Фирдовси Умудов коснулся в своей речи важной темы – атмосферы в коллективе. Из слов Умудова можно сделать вывод, что в тренерском штабе не совсем здоровая атмосфера.
«Ни один наш тренер не должен радоваться неудачам своего коллеги, не должен желать ему поражения, - заявил экс-главный тренер сборной. – Коллектив должен быть единой семьей. Незаменимых нет. Каждый тренер должен отвечать за свою работу. Благодаря поддержке государства сегодня у нас нет финансовых проблем. Зарплаты выплачиваются вовремя. Остается только оправдать доверие. Наши борцы никому не уступают. Просто с ними надо правильно работать».
Вице-президент по юношам Намиг Абдуллаев заявил, что после завоевания 18 медалей на Олимпиаде-2016 в Рио нужно постараться как минимум повторить этот результат в Токио-2020.
«На Олимпиаде в каждом весе будет всего лишь по 16 борцов. Надеюсь, что мы завоюем как можно больше лицензий, а с реальными претендентами на олимпийское золотое надо работать еще больше».
В заключение участники собрания поговорили о борьбе с допингом. Было замечено, что в Азербайджане борцы чаще других спортсменов попадаются на использовании запрещенных веществ. По мнению руководства Федерации, это связано с дефицитом информации. Борцам строго предписали советоваться с врачом сборной перед тем, как принимать какой-либо препарат.