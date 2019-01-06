Сегодня в Федерации борьбы Азербайджана состоялось заседание с участием руководства и тренеров национальных команд, на котором обсуждался ряд важных и интересных вопросов.

Генеральный секретарь Федерации Орхан Мамедов в своей вступительной речи заявил, что в этом году особое внимание будет уделено взрослой сборной, так как главной целью является завоевание как можно большего количества олимпийских лицензий на чемпионате мира в Астане.

«С тренерами, в работе которых будут допущены ошибки, мы будем расставаться, - цитирует генсека сайт Федерации. – Отныне тренерам нужно будет получать лицензию Всемирного объединения борьбы. Те, у кого нет лицензии, не смогут ездить на соревнования. Личные тренеры, которые не входят в штаб национальной команды, не должны участвовать в подготовительном процессе сборной. А секундантов будут определять главные тренеры.

В этом году нам следует очень серьезно отнестись и к чемпионату Европы, так как там будут разыгрываться путевки на 2-е Европейские игры».

Вице-президент по греко-римской борьбе Эльчин Джафаров заявил, что судьба тренеров будет зависеть от выступления команды на чемпионате мира.

«Основное внимание надо уделить олимпийским весовым категориям. Главное – не количество, а качество. Спортсменов, которые не соблюдают дисциплину, исключайте из сборной! Вместо них приглашайте в сборную молодых и перспективных борцов.

Сегодня в стране основное внимание приковано к борьбе, к нашей Федерации. Поэтому относитесь к своей работе серьезно и ответственно».