Трамп призвал вернуть честность в журналистику

Президент США Дональд Трамп призвал вернуть честность в американскую журналистику. Об этом он написал в Твиттере.

«Фейковые СМИ в нашей стране — настоящая оппозиционная партия. Это настоящий враг народа! Мы должны вернуть честность в журналистику...» - написал он.

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