Трамп призвал вернуть честность в журналистику
Президент США Дональд Трамп призвал вернуть честность в американскую журналистику. Об этом он написал в Твиттере.
«Фейковые СМИ в нашей стране — настоящая оппозиционная партия. Это настоящий враг народа! Мы должны вернуть честность в журналистику...» - написал он.
....The Fake News Media in our Country is the real Opposition Party. It is truly the Enemy of the People! We must bring honesty back to journalism and reporting!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ocak 2019