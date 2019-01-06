Министр обороны Ирана: «Не испытывайте наше терпение»

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами обратился к странам Запада с призывом не испытывать терпение Тегерана, сообщает Anadolu.

«Обращаюсь к странам Запада: не время испытывать терпение Тегерана. Если попытаетесь сделать это, то глубоко раскаетесь», - сказал глава иранского оборонного ведомства.

По словам Хатами, гегемонии США и Запада пришел конец, и «в Западной Азии установлен новый порядок».

События последних лет свидетельствуют, что Запад не вносит вклад в обеспечение региональной безопасности, сказал иранский министр, отметив, что уход США из Сирии является наглядным тому подтверждением.