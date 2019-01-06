Весь мир уходит от Ирана, а Пашинян идет к Ирану

Армения продолжает обсуждать возможность поставки иранского газа, заявил журналистам исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

"Вопрос поставки иранского голубого топлива всегда стоит на повестке дня. Мы будем обсуждать этот вопрос до тех пор, пока не будет найдено конкретное и выгодное решение", - заявил и.о. главы армянского кабмина, добавив, что официальный Ереван продолжает вести переговоры и с российской стороной о цене на газ.

"Мы продолжаем переговоры и сделаем все для защиты интересов нашей страны", - сказал Пашинян.

В конце декабря 2018 года пресс-служба "Газпрома" сообщала, что с 1 января цена на российский газ для Армении составит $165 за тысячу кубометров. Ранее армянская сторона платила за тысячу кубометров $150.