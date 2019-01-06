Первый раз ЛДПР собрала жителей Курска на площади Рокоссовского. По подсчетам организаторов, на мероприятие пришли порядка 600 человек. После праздничной программы началась раздача подарков из стоящих почти вплотную автомобилей, рядом с которыми сразу образовалась толпа. На появившихся в Сети видеозаписях видно, как люди толкались, кричали и плакали. Многие при этом находились в толпе с детьми. Организаторы призывали людей соблюдать очередь и заверяли, что никакой давки нет. Дети отходили от автомобилей в слезах.

Второй инцидент произошел спустя два дня у кинотеатра «Сказка», где ЛДПР вновь организовала праздничные мероприятия. По подсчетам представителей партии, там собралось уже более 800 человек. Раздача подарков и сувениров вновь спровоцировала ажиотаж и давку.

Лидер курского реготделения ЛДПР, депутат облдумы Владимир Федоров пояснил, что виновными в сложившейся ситуации стали люди из «определенной категории, которые лезут без очереди, кричат и толкаются». «Собираются 600–800 человек, из них не вполне адекватно себя ведут человек 30–20. Рвутся вперед, им нужно раньше всех. Эти бабушки на видео, которые говорят, что все плохо, потом еще по два-три раза пролазят и снова получают подарки»,— сказал Федоров.