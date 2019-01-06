Иран готовится к деноминации

Центральный банк Ирана представил в кабинет министров страны проект закона о деноминации национальной валюты - риала. Об этом сообщает информагентство Tasnim.

В свою очередь, «правительство внесло в парламент законопроект о деноминации национальной валюты, и мы надеемся вскоре достичь хорошего результата», заявил представитель Центорбанка ИРИ во время выступления в парламенте страны.

После нововведений один «новый» риал будет соответствовать 10 000 «старым» риалам. В настоящее время стоимость одного доллара США составляет около 10 000 риалов.

Около года назад правительство ИРИ планировало провести деноминацию и изменить название национальной валюты с риала на туман. При этом один туман год назад должен был стоить десять риалов. Туман был официальной денежной единицей Персии c XVII века до 1932 года.