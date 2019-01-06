Министр назвал время выдачи долгожданной надбавки к пенсиям

В Азербайджане пенсионеры получат надбавки к пособиям уже в феврале 2019 года. Об этом сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе презентации новой модели автоматизированного определения пенсий населения.

По словам министра, увеличение пенсий будет осуществлено после соответствующих подсчетов, произведенных Государственным комитетом по статистике.

Что касается электронизации назначения пособий, то министр Сахиль Бабаев заявил, что в текущем году порядка 10-15 тысяч человек получат извещения о назначении пенсий посредством SMS-оповещения.

