В ходе проведенного в Баку Агентством пищевой безопасности Азербайджана мониторинга больше всего пунктов незаконного забоя скота выявлено в Низаминском, Бинагадинском и Ясамальском районах, говорится в сообщении агентства.

По этой причине рейды начались с Низаминского района. Был проведен осмотр около 40 пунктов незаконного забоя скота и продажи мяса, приняты административные меры. Владельцы пунктов забоя скота были предупреждены, снесены незаконно сооруженные на обочинах дорог и не соответствующие требованиям продовольственной безопасности установки.

Агентство пищевой безопасности призывает лиц, занимающихся незаконным забоем скота, соблюдать требования законодательства и не заниматься незаконной деятельностью. Если предприниматели хотят открыть соответствующие стандартам современные пункты забоя скота и продажи мяса, то они могут обратиться в агентство.