Глава Всемирного банка объявил о досрочной отставке

Исполняющей обязанности руководителя организации станет главный исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.

Новое место работы Кима в сообщении не раскрывается, но отмечается, что после ухода в отставку Ким присоединится к компании, занимающейся инвестициями в инфраструктуру в развивающихся странах.

Ким возглавлял Всемирный банк на протяжении последних шести лет, с 2012 года. В 2017 году его переизбрали на второй пятилетний срок. Полномочия Кима истекают в 2022 году.