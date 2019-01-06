Глава Всемирного банка объявил о досрочной отставке
Президент Всемирного банка Джим Ен Ким 1 февраля уйдет в отставку, пишет российское издание «Ведомости» со ссылкой на сайт финансового института.
Исполняющей обязанности руководителя организации станет главный исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.
Новое место работы Кима в сообщении не раскрывается, но отмечается, что после ухода в отставку Ким присоединится к компании, занимающейся инвестициями в инфраструктуру в развивающихся странах.
Ким возглавлял Всемирный банк на протяжении последних шести лет, с 2012 года. В 2017 году его переизбрали на второй пятилетний срок. Полномочия Кима истекают в 2022 году.